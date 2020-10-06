أمين حزب الحرية بالشيخ زايد: حرب أكتوبر درس فى التضحية لن ينساه العالم

وأوضح صالح فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة المصرية هى درع الأمة وسيفها، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل عالقة فى أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصرى وتضحياته فى سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، واستعاده كبرياءه وكرامته.

وقال محمد مجدى صالح: "إنه وفى هذه الذكرى المحببه إلى قلوبنا جميعا علينا أن نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة، كما أننى أتقدم للمؤسسة العسكرية بتحية إعزاز وتقدير واجبة؛ داعيًا الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل هذا الوطن الغالى، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال".

وأشار صالح إلى أن أبطال مصر فى السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "لقد حولت حرب أكتوبر المجيدة نظرة العالم لمصر والوطن العربى، وكما قال عنها بيير ميسمير وزير الدفاع الفرنسى: "لن تعود أحوال العالم إلى سابق عهدها قبل حرب أكتوبر"، أكتوبر الكابوس الذى عاشته جولدا مائير وظل باقيًا معها فى إسرائيل.

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وتابع: "وفى ذكرى هذا اليوم علينا أن نتذكر بطولات وأمجاد صنعها أبطال ارتوت بدمائهم أرض سيناء من أجل تحقيق نصر مبين حقق التوازن السياسى والإستراتيجى لمصر وللعرب".

وأضاف صالح: "أن قواتنا المسلحة المصرية ستبقى مبعث فخر لنا بما تبذله على الصعيد الأمنى والتنموى فى كل أرجاء الوطن وعلى أرض الفيروز بصفة خاصة تلك الأرض المطمع من الكثيرين من أهل الشر وذلك بما يحقق الأمن والأمان والتصدى لكل محاولات الإرهاب الذى تستهدف مصر مستشهدا فى ذلك بما قاله زعيم وبطل الحرب والسلام الشهيد محمد أنور السادات، عن قواتنا المسلحة فى خطاب النصر" أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف إنه قد أصبح له درع وسيف".

وأكد صالح تأييده المطلق ومساندته ودعمه للقيادة السياسية فى خطواتها فى البناء، وفى الحرب على الإرهاب والتطرف واجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل راية مصر عالية خفاقة وقوية صامدة أمام الأعداء والكارهين والحاقدين والمتربصين بها.