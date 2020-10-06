وزير النقل يترأس إجتماع اللجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير...

الفريق مهندس كامل الوزير :خطة زمنية محددة لنقل كافة المرافق لإنجاز أعمال التطوير في الموعد المحدد

في إطار التكليفات الصادرة عن إجتماع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزراء ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة ، والبترول والثروة المعدنية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و وزارة الإتصالات ) ومحافظي (الجيزة والقاهرة والقليوبية) بشأن تشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل الإجتماع الثاني للجنة والتي حضرها ممثلوا كافة الوزارات والمحافظات المعنية حيث أكد الوزير في بداية اللقاء علي أهمية الطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية لافتاً إلي أنه بالتوازي مع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها يجب أن تتكاتف كل الوزرات في سرعة إستكمال ونهو أعمال تأمين أو نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مؤكد أن فرق العمل من كافة الوزرات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى علي مدار الساعة لسرعة إنهاء كافة أعمال المرافق وأنه سيتابع علي مدار الساعة تلك الأعمال وأن اللجنة ستواصل انعقادإجتماعاتها إسبوعياً لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أي معوقات وان اي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فوراً مضيفا ان على الاجتماع القادم سيشهد استعراض الخطة الزمنية الخاصة بنقل المرافق لكل وزارة بالإضافة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال تكلفة نقل وحماية المرافق بها إلى مجلس الوزراء .

كما أكد الوزير خلال الإجتماع أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري ليكون 7 حارات في كل إتجاه و 8 حارات في كل إتجاه بكوبري المنيب ، وأن أعمال تطوير الطريق تشمل أيضاً رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية علي الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق بالإضافة إلى تأمين كافة شبكات صرف مياة الأمطار .

كما أشار الوزير إلي إستمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري وأن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبري وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية حيث تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لافتاً إلي أن هذه الأوتوبيسات ستساهم في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق وإمتصاص الإختناقات المرورية علي مداخل القاهرة الكبري لافتاً إلي إنها أوتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة .مما يسهل إنتقال المواطنين.