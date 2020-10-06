الوزراء: توافر ملايين العبوات من أدوية بروتوكولات علاج كورونا

وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية للجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة، لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشؤون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضى، لتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتى تم إتاحتها بالسوق المحلى عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التى قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث تم توفير نحو 2.5 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و نحو 233 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير نحو 5.2 مليون عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و140 ألف زجاجة شراب من نفس العقار، وكذلك نحو 1.6 مليون شريط "زنك" أقراص، فضلاً عن توفير 3.3 مليون شريط "فيتامين سي" أقراص.

وأكد الدكتور حسام المصرى أن الكميات سالفة الذكر التى تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلى لمرضى "كورونا" كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولاً بأول لمن يحتاجها.