صور .. شعراوى يتابع نتائج البرنامج التدريبى لنواب المحافظين

عقد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.





وشهد اللقاء استعراض نتائج المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لنواب المحافظين، التى عقدت بالأكاديمية الوطنية خلال شهر سبتمبر الماضى، وأهم التجارب المستفادة من هذا البرنامج، وأهم متطلبات البرامج المستقبلية لنواب المحافظين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها تطورات برنامج المسئول الحكومى المحترف، والذى انطلقت المرحلة الثالثة منه بمحافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، بإجمالى 221 متدربًا ليصل إجمالى عدد المتدربين داخل المبادرة حوالى 3484 متدربًا من مختلف المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بتدريب 200 من الصف الثانى من القيادات من العاملين الداعمين لمتخذى القرار فى المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجى دورات إعداد القادة بمركز سقارة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب، فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

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وأشار محمود شعراوى، إلى جهود الأكاديمية الوطنية والتعاون القائم خلال الفترة الحالية فى تطوير بيئة العمل التدريبية والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما شهد الاجتماع أيضاً التنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية للبدء فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، فى الإعلان رقم (2 ) لسنة 2020 والذين استوفوا الأوراق والشروط الخاصة بالتقدم للمسابقة.

وأوضح محمود شعراوى، أنه من المقرر أن يتم إجراء الاختبارات لحوالى 1700 متقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقاً للبرامج الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن هذا العدد من المتقدمين هم من تم الانتهاء من فحص ملفاتهم وقاموا باستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة لهذه المسابقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا راغب، أن وزير التنمية المحلية شريك نجاح أساسى ورئيسى للأكاديمية الوطنية للتدريب، و من أكبر الداعمين لها، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية فى الكثير من الملفات الخاصة بالتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات بكافة المحافظات والوزارة.