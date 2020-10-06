فيديو.. نص كلمة الرئيس السيسى احتفالا بالذكرى 47 لنصر أكتوبر



وأضاف السيسى، خلال كلمة له بمناسبة ذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أن مصر انتقلت إلى نهج التنمية الشاملة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق، فمستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات، وأكتوبر المجيد سيبقى عيدا لكل المصريين وتخليدا لقوة إرادتهم، وستبقى ذكرى شهدائنا وبطولاتهم خالدة فى وجدان مصر.

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