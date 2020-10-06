السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: أقسمنا على حماية الوطن وصون ترابه وحدوده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اليوم يوافق الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذى قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من ارض الوطن، الذى أقسمنا علي حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. Advertisements

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