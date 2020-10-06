تعرف على أسماء قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في نصر السادس من أكتوبر

تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الثلاثاء، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

الرئيس أنور السادات - القائد الأعلى للقوات المسلحة

الفريق أول أحمد إسماعيل علي - وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

الفريق/ سعد الشاذلي - رئيس الأركان

لواء / محمد عبدالغني الجمسي - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

لواء طيار محمد حسني مبارك - قائد القوات الجوية

لواء محمد علي فهمي - قائد قوات الدفاع الجوي

لواء بحري فؤاد ذكري - قائد القوات البحرية

لواء عبد المنعم واصل - قائد الجيش الثالث

لواء سعد مأمون - قائد الجيش الثاني

لواء محمد سعيد الماحي - مدير سلاح المدفعية

لواء كمال حسن علي - مدير سلاح المدرعات

لواء مهندس جمال محمد علي - مدير سلاح المهندسي

لواء نوال الشافعي – رئيس هيئة الإمداد والتموين

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عميد نبيل شكري - قائد قوات الصاعقة

عميد محمود عبد الله - قائد قوات المظلات