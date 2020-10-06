وزيرة التضامن: نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل ، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القوات المسلحة حققت نصرا عظيما في حرب العزة والكرامة،وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولاتزال تقدم أروع الأمثلة في التضحيات من أجل مصر.

وأضافت نيفين القباج اننا نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر ، مقدمة تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ،متمنية لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار .