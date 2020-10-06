عصام هلال : حرب أكتوبر ستظل شاهدة على بسالة الجيش المصرى

هنأ النائب عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة درع الأمة وسيفها.





وقال هلال، فى منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك: تحل علينا الذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، والتى ستظل عالقة فى أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصرى وتضحياته فى سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، واستعاده كبرياءه وكرامته.

وتابع أنه فى هذه الذكرى العطره المحببه إلى قلوبنا، ونحن نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة، أتقدم للمؤسسة العسكرية بتحية إعزاز وتقدير واجبة.

واستكمل: "ندعو الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل هذا الوطن الغالى، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية مصنع الرجال".

وقال إن أبطالنا فى السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف هلال، أن حرب أكتوبر المجيدة حولت نظرة العالم لمصر والوطن العربى، وكما قال عنها "بيير ميسمير" وزير الدفاع الفرنسى: "لن تعود أحوال العالم إلى سابق عهدها قبل حرب أكتوبر.. أكتوبر الكابوس الذى عاشته جولدا مائير، وظل باقيًا معها على الدوام، وهذا ما اعترفت به لاحقا".

ودعا فى ذكرى هذا اليوم أن يتذكر الجميع بطولات وأمجاد صنعها أبطال ارتوت بدمائهم أرض سيناء من أجل تحقيق نصر مبين حقق التوازن السياسى والاستراتيجى لمصر وللعرب.

واستطرد: وتبقى قواتنا المسلحة المصرية مبعث فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية فى كل أرجاء الوطن وعلى أرض سيناء بصفة خاصة، بما يحقق الأمن والأمان والتصدى لكل محاولات الإرهاب الذى تستهدف مصر، مستحضرا هنا ما قاله الراحل بطل الحرب والسلام، الشهيد البطل محمد انور السادات، عن قواتنا المسلحة فى خطاب النصر "إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف إنه قد أصبح له درع وسيف".

وجدد النائب عصام هلال عفيفى، تأييده المطلق ومساندته ودعمه للقيادة السياسية فى خطواتها فى البناء، وفى الحرب على الإرهاب والتطرف واجتثاث الفساد، مؤكدًا: ستظل راية مصر عالية خفاقة وقوية صامدة أمام الأعداء.