11 أكتوبر.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك استلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجارى.





وأوضحت "التعليم العالى" فى بيان لها علما بأن موقع التنسيق الإلكترونى يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب، كما أن مكتب التنسيق مستمر فى استقبال الطلاب لتسليم ملفات أوراقهم طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، حرصا على مستقبلهم.

ويجب على الطلاب إحضار أصل إيصال الحوالة البريدية الدالة على سداد ثمن دليل القبول وباقى الأوراق بموجب إذن الدفع المطبوع من على الموقع الإلكترونى للتنسيق بأحد مكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسى رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون "9190447778"، إذ يتم استلام رقم الدخول والرقم السرى على الهاتف المحمول المسجل بالموقع.

جدير بالذكر أن الطلاب بدأوا فى تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، إذ يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً يوميا، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة من مساء الاحد المقبل الموافق 11 أكتوبر 2020.