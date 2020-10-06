أخبار مصرية

الوطنية للانتخابات تحدد آخر موعد للتنازل بين مرشحى النواب

0 نشر
حسام عبدالله 2020-10-06 11:33 0 تبليغ

Advertisements
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الأربعاء الموافق 7 أكتوبر كآخر موعد للتنازل المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لبعضهم البعض.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين مساء أمس الإثنين إذ بدأ التنازل خلال 6 و7 أكتوبر.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى: (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح).

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.

ويبدأ ذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للانتخابات تحدد آخر موعد للتنازل بين مرشحى النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا