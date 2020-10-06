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12 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى بورسعيد

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محمد مهران 2020-10-06 11:23 0 تبليغ

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أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه فى هذا الصدد، وفى نطاق قطاع بورسعيد، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 306 آلاف، ويضم حوالى 10 مراكز وقرى، تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 12 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحلال وتجديد، 28775 متر موصلات جهد منخفض، و272 كجم موصلات جهد متوسط، و4133 متر كابلات جهد منخفض، و5167 متر كابلات جهد متوسط، و1259 عامود جهد منخفض، و22 عامود جهد متوسط، و14 محول قدرات مختلفة، 6 أكشاك كاملة بالمحول، وكشك فارغ، و14 موزع حلقى، و4 صناديق توزيع جهد منخفض، و2 سكينة ثلاثية.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، فقد تم تحرير 2500 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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