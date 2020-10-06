صلاح حسب الله: المصريون يتذكرون بكل الفخر أبطال نصر أكتوبر

وقال حسب الله فى بيان أصدره اليوم، إن الشعب المصرى سيظل يتذكر بكل الفخر صقور وأبطال ورجال القوات المسلحة الذين حققوا هذا الانتصار الكبير ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة ومثالا رائعا ومتفردا فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والكرامة للمصريين والشعوب العربية، متوجها بتحية قلبية لكل من شاركوا فى هذا الانتصار التاريخى الذى لا يزال تتدارسه الأكاديميات العسكرية العالمية.
وتابع: فهذا اليوم المجيد كان ولايزال وسيظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الابطال.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل تحظى بكل تأييد واحترام وتقدير من الشعب المصرى كله، فهى التى حققت لمصر والأمة العربية هذا النصر العظيم الذى أعاد العزة والكرامة للمصريين والعرب، مشيرا إلى أن المصريين جميعا لديهم الحرص الحقيقى على تطبيق مبادئ وروح وقيم انتصار السادس من أكتوبر لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر من قوى الشر والظلام والإرهاب.
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