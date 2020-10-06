التربية والتعليم: اعتماد النظام المدمج كنظام أساسى فى المدارس الفنية

وطالبت الوزارة فى خطاب أرسلته إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفنى خلال العام الدراسى 2020 - 2021، فى ضوء أزمة فيروس كورونا بضرورة الاستفادة من المنصات الإلكترونية Edmodo فى التواصل بين المعلم والطلاب طبقا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفنى المختص.

ونوهت بضرورة منح صلاحيات لمديرى المدارس تحت إشراف مدير التعليم الفنى ومعاونيه بالمديريات والإدارات التعليمية وكذلك الإدارة العامة للتعليم الفنى المختصة "صناعى ـ تجارى - زراعى - فندقى - تعليم مزدوج" بقطاع التعليم الفنى، لوضع نظام حضور الطلاب للمدرسة وكذلك جداول دراسية "توضح جدول التدريس بالمدرسة وجدول التدريس عن بعد" فى ضوء ما تم تحديده بالخطط الدراسية من مديرى عموم تنمية المواد والتوجيه المختص والتى توضح عدد ساعات التدريس بالمدرسة وعدد ساعات التدريس عن بعد من خلال منصة Edmodo وطبقا لكثافة الطلاب بشرط تحقيق تباعد بين الطلاب داخل الفصول بمعدل 1 – 1.5 متر "فى حالة عدم زيادة الكثافة يتم الحضور بنظام اليوم التقليدى الكامل"، وكذلك القدرة المؤسسية متمثلة فى مساحة الفصول وتوافر الورش والمعامل والمساحات الفعلية المتاحة.

وأوضحت الوزارة أنه جار تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفنى وفق خطة الدراسة، كما تم إنتاج محتوى إلكترونى للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك على قنوات YouTube وعلى منتديات قطاع التعليم الفنى للمدرسين والطلاب لاستخدامه.

وشددت على ضرورة موافاة الإدارات العامة للتعليم الفنى "صناعى - تجارى - زراعى - فندقى" بقطاع التعليم الفنى بالجداول الدراسية المدرسية وجداول الدراسة عن بعد قبل يوم الأحد 11 أكتوبر 2020.