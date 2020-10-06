المتحف المصرى ينظم جولة إرشادية بالمجان للجمهور احتفالا بنصر أكتوبر

نظم المتحف المصرى بالتحرير اليوم، الثلاثاء، جولة إرشادية بالمجان للجمهور مع أمناء المتحف، لإلقاء الضوء على الجيش فى مصر القديمة من خلال مجموعة المتحف الأثرية، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.





وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الجولة المجانية مقدمة من المتحف المصرى للخدمة المجتمعية فى إطار حرصه على نشر الوعى الثقافى والتعريف بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة.

وأوضحت أن المتحف يضم العديد من الكنوز الأثرية والتى تبرز قيمة وعراقة تاريخ الجيش المصرى منذ القدم، مؤكدة أن الأدلة الأثرية أثبتت أن الجيش المصرى هو أقدم جيش نظامى عرفته البشرية.

من ناحية أخرى، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الأثرى المؤقت (سلام سلاح) فى سراى الإقامة بمتحف قصر محمد على فى المنيل، والذى يضم نحو 20 قطعة أثرية تضم مجموعة من الأسلحة، وتستمر فعالياته حتى نهاية شهر أكتوبر الحالى، احتفالًا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الأثرى ولاء بدوى، مدير عام المتحف، إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف - الخناجر العربية والعثمانية - البلطة)، والتى آلت إلى الأمير محمد على سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، وسيقوم المعرض بتسليط الضوء على عليها.

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وأوضح أن السيوف كانت لها الغلبة والسيادة على غيرها من أسلحة الهجوم، وتنوعت أشكالها ما بين مستقيم أو مقوس النصل، أما مجموعة الخناجر التى يحتفظ بها المتحف فمنها مستقيم الشكل والمقوس، وقد زودت بعض الخناجر بمقبضين تناسب أحجامها وأشكالها، وصنعت من عظم أوعاج أو من أحد الأحجار النفيسة، فيما تم استخدام (البلطة) فى المراسلة والحراسة.

ولفت إلى أن معظم تلك الأسلحة حملت أشكال عديدة من الزخارف من الكتابات القرآنية وعبارات ذهبية مثل "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، كما تحمل بعض العبارات اليمنية مثل (يا قاضى الحاجات)، إلى جانب النصوص النسجية بأسماء الصناع مثل: (محمد إسماعيل)، (حسين عزت)، و(أسد الله)، وأيضا بعض التوقيعات التى تضمنت اسم الصانع مثل: (أحمد صاحب الحاج بكر).

وذكر أنه تم استخدام خط "النسخ" فى أغلب الكتابات المستخدمة على مجموعة الأسلحة، بالإضافة إلى العناصر النباتية والأشكال الهندسية وبعض الرموز مثل الأهلة والنجوم وتنوعت طريقة تنفيذ الزخارف ما بين التكفيت بالذهب والفضة أو بهما معا أو بطريقة التذهيب.