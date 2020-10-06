ننشر جدول امتحان الدور الثاني ٢٠٢٠ للشهادة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة...

قامت وزارة التربية والتعليم بنشر جدول امتحان الدور الثاني ٢٠٢٠ لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان، والتي ستبدأ يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ وتستمر حتى يوم ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٠، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها فى امتحانات الثانوية العامة داخل مصر بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.

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