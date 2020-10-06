خالد الطوخى يهنئ الشعب المصرى والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر .. ويطالب الشباب بالانتماء للوطن

فى إطار إحتفالات مصر بالذكرى الـ(47) لإنتصارات أكتوبر المجيدة حرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم التهنئة للشعب المصرى والرئيس السيسى ورجال القوات المسلحة قادة وضباط وجنود بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلب كل مصرى.

واللافت للنظر أن التهنئة التى قدمها الطوخى باسم جموع العاملين بالجامعة بداية من رئيسها وعمداء الكليات والطلاب والاداريين تضمنت توجيه التحية والتقدير والاحترام الى قواتنا المسلحة الباسلة على جهودها المكثفة من أحل حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وعرفاناً بدورها الرائد الذى لا يمكن تجاهبه بأى حال من الأحوال وعلى وجه الخصوص ما تقوم به فى مكافحة الإرهاب وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت الطوخى فى تهنئته الى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت الاعتبار للعسكرية المصرية وضربت أروع مثل للجندى المصرى فى الوطنية والفداء من أجل حماية تراب الوطن كما أعادت انتصارات أكتوبر للأمة العربية كرامتها أمام العالم .

وفى ختام التهنئة وجه الطوخى رسالة الى الشباب بضرورة استلهام "روح أكتوبر" من أجل النهوض بالمجتمع والمشاركة بشكل ايجابى فى عمليات التنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع الآن فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة مشيراً الى أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يبعث فى النفس الشعور بالانتماء للوطن.

فى إطار إحتفالات مصر بالذكرى الـ(47) لإنتصارات أكتوبر المجيدة حرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم التهنئة للشعب المصرى والرئيس السيسى ورجال القوات المسلحة قادة وضباط وجنود بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلب كل مصرى.

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واللافت للنظر أن التهنئة التى قدمها الطوخى باسم جموع العاملين بالجامعة بداية من رئيسها وعمداء الكليات والطلاب والاداريين تضمنت توجيه التحية والتقدير والاحترام الى قواتنا المسلحة الباسلة على جهودها المكثفة من أحل حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وعرفاناً بدورها الرائد الذى لا يمكن تجاهبه بأى حال من الأحوال وعلى وجه الخصوص ما تقوم به فى مكافحة الإرهاب وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت الطوخى فى تهنئته الى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت الاعتبار للعسكرية المصرية وضربت أروع مثل للجندى المصرى فى الوطنية والفداء من أجل حماية تراب الوطن كما أعادت انتصارات أكتوبر للأمة العربية كرامتها أمام العالم .

وفى ختام التهنئة وجه الطوخى رسالة الى الشباب بضرورة استلهام "روح أكتوبر" من أجل النهوض بالمجتمع والمشاركة بشكل ايجابى فى عمليات التنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع الآن فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة مشيراً الى أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يبعث فى النفس الشعور بالانتماء للوطن.