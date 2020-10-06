القوى العاملة: 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة..وتعيين 282 شابا بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 282 شابًا، منهم 50 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا.

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسليم 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة ، فضلًا عن قيامها بقياس مستوى المهارة واستخراج رخصة مزاولة الحرفة لنحو 442 عاملا، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج ترخيص عمل لأجنبي من الذين يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص لآخرين .

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وأوضح أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 517 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشآة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم عقد 7 ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية و 3 ندوات أخري في مجال تفتيش العمل.

وأضاف أن المديرية تلقت 134 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 30 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 8 شكاوى ، وتبقى 101 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .