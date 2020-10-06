القوى العاملة: تعيين 282 شابا منهم 50 من ذوى القدرات بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 282 شابا، منهم 50 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ المسجلين بها 327 شابا.





وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن المديرية سلمت 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن قيامها بقياس مستوى المهارة واستخراج رخصة مزاولة الحرفة لنحو 442 عاملا، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال سبتمبر الماضى، قامت المديرية باستخراج ترخيص عمل لأجنبى من الذين يعملون فى نطاق المحافظة، وتجديد 4 تراخيص لآخرين.

وأوضح أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 517 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم عقد 7 ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية و3 ندوات أخرى فى مجال تفتيش العمل.

وأضاف أن المديرية تلقت 134 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 30 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 8 شكاوى، وتبقى 101 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.