غدا .. الأوقاف توزع 20 طن لحوم أضاحى على 6 محافظات

وتنطلق سيارات التوزيع إلى محافظات، أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، بواقع 5 أطنان لمحافظة الأقصر، و4 أطنان لمحافظة شمال سيناء، و3 أطنان لكل من محافظة "أسيوط – سوهاج – قنا"، وطنين لمحافظة أسوان، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم، بلغ 959 ألف كيلو.