بعث الأب بولس ساتى، المدير البطريركى ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر وتمنى لمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الكلدانية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.