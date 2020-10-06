عمال البتروكيماويات بفلسطين يهنئون السيسى والشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر

هنأ أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، ومستشار الاتحاد العام لعمال فلسطين بدولة فلسطين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر العظيم سنة 1973.





وقال الحاج فى برقيته وفقا لبيان وزارة القوى العاملة: يطيب لى وعموم العاملين بقطاع البتروكيماويات والغاز فى فلسطين أن تتقدم لكم ومن خلالكم لعموم عمال مصر الشقيقة وشعبها وحكومتها ورئاستها بأجمل التهانى والتبريكات بهذه المناسبة التى حقق جيش مصر العروبة البطل فى يوم غال فى تاريخ العرب الحديث.

ولفت إلى أن هذا النصر كان أعظم انتصارا لمصر وفلسطين وللأمة العربية جمعاء، وجسد أصالة عمال وشعب مصر وجيشها العظيم، لأنهم اثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح على السيادة المصرية الكاملة على كل أراضيها.

وأكد الحاج أننا ونحن نقدم لكم أجمل التهانى والتبريكات نشعر بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه الجيش المصرى العظيم، الذى امتزجت دماؤهم بتراب فلسطين مقدما الغالى والنفيس من أجل عمال وشعب فلسطين، ومدافعا عنها حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأبدية.

وفى ختام برقيته، أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، عن أمله أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة العام القادم، وقد انتصر الجيش المصرى الباسل على الإرهاب البغيض وكل اعدائه، وعادت مصر إلى طبيعتها إلى قيادة العالم العربى.