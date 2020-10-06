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رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتى أسيوط وسوهاج

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، البوم الثلاثاء، لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع كل من، محافظى أسيوط وسوهاج لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بكل محافظة على حدة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

 

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