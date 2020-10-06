رئيس الوزراء يصدر قرارا باعادة تشكيل إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومنها اعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 15 نوفمبر القادم برئاسة وزير الانتاج الحربى .

كما تضمنت القرارات، الموافقة على اضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات وتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات .

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وأصدر رئيس الوزراء قرار بضم كل من المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بقطاع التأمينات لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم .