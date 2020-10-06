خشونة الركبة.. كيف تقي نفسك الإصابة بها؟

تحدث خشونة الركبة الثانوية نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا و في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.

أما أعراض خشونة فهى آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.