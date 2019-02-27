عاجل بالفيديو| أول لقاء حصري مع سائق قطار محطة مصر يكشف فيه المسكوت عنه

ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر تتوالى، حيث وقع اليوم صباحاً حادث أليم في محطة مصر على إثر اصطدام قطار بالصداده الخرسانيه ونشوب حريق هائل به نتيجة انفجار تنك الوقود.

وأوقع الحادث عدد كبير من الشهداء والجرحى، وهرب سائق قطار محطة مصر بعد وقوع الحادث مباشرةًـ، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية،وذلك بعد ثبوت عدم وجوده بين الجرحى والمصابين.

أول ظهور لسائق قطار محطة مصر “علاء فتحي”

وفي أول لقاء حصري لـ سائق قطار محطة مصر مع الإعلامي وائل الإبراشي اعترف بتحمله المسؤولية الكاملة عن حادث اليوم في محطة رمسيس، وألقى باللوم على جرارات القطارات، مؤكداً أن الجرارات لا تصلح.

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وطالب السائق بلجنة فنية للكشف عن القطارات، مؤكداً أن القطار كان لا يصلح أصلاً للخروج من الورشة، وأضاف أنه أثناء سير بالجرار الذي شهد الواقعة قام جرار آخر بالاصطدام به، فنزل من القطار ليعاتبه، إلا أنه فوجئ بأن القطار تحرك وحده ولا يدري كيف حدث ذلك.

وأضاف سائق القطار علاء فتحي أنه يعمل بالسكة الحديد منذ أكثر من 20 سنه وأنه لا يقود القطار لمسافات طويلة، وأن مهمته فقط قيادة القطار من الوشة إلى المحطة والعكس.