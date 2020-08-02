تراند الفن: وفاة بطلة أشهر مسلسل في تاريخ مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - ‏51 دقيقة مضت أخبار المشاهير 443 زيارة توفيت اليوم الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 بعد صراع مع المرض. ولدت سامية أمين فى 24 مارس 1945 بالقاهرة، وهي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل أحمد الدمرداش. وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل حضرة المتهم أبي فضلا عن مسلسل الضوء الشارد. شاركها

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