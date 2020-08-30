تراند الفن: محمد رمضان: انتظروا المفاجأة الكبرى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 30 أغسطس 2020 08:08 مساءً - خلال زيارته الحالية لإمارة دبي في الإمارات، بعث الفنان المصري محمد رمضان برسالة مشوقة لجمهوره ومحبيه. ونشر رمضان على حسابه في إنستجرام صورة تجمعه بالمطرب الفرنسي العالمي، ميتر جيمس، والذي التقاه خلال تواجده في دبي. وكتب محمد رمضان على الصورة بالإنجليزية: “استعدوا للمفاجأة الكبرى”. ونشرت وسائل إعلام محلية أن رمضان انتهى من تسجيل أغنية تجمعه بالمطرب الفرنسي، ميتر جيمس، وصورت وسجلت بالمغرب. Advertisements الأغنية ستطرح قبل شهر رمضان، ومن المقرر أن يغني فيها رمضان باللغة الفرنسية. يذكر أن ميتر جيمس قدم محمد رمضان على المسرح أمام جمهور حفله بالمغرب، الذي أقيم بتاريخ 29 ديسمبر2019. يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه أحدث أغنيات محمد رمضان “تيك توك” أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أن طرحها في 16 يوليو الماضي.

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