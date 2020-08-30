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أفضل طرق للتخلص من الرؤوس البيضاء بمكونات سهلة وبسيطة

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محمد سياف - ابو ظبي - يعاني البعض من ظهور الرؤوس البيضاء ، والتي يوجد الكثير من العلاجات الطبيعية لها ومن ضمنها طريقة الأسبرين، حيث تحتوي أقراص الأسبرين على مادة السلساليك الذي يساهم في تجفيف البثور ذات الرؤوس البيضاء، وذلك من خلال إزالة الأوساخ التي تسد مسام البشرة.

طرق التخلص من الرؤوس البيضاء

وطريقة استخدام الأسبرين في علاج الرؤوس البيضاء هي تحضير 2-3  أقراص من الأسبرين ويتم طحنها، ثم يتم خلط المسحوق معا الماء لتكوين خليط لين يوضع على الأنف والمناطق الأخرى المصابة بهذه الرؤوس، حيث يتم تدليك الخليط جيداً لمدة دقيقة أو دقيقتين، ويترك لمدة 7-8 دقائق ثم يغسل الوجه ويترك ليجف ويوضع مرطب جيداً للبشرة وتكرر هذه الطريقة مرتين يومياً.

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يعد طريقة النعناع أحد أهم الطرق الفعالة للتخلص من حب الشباب، نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للبكتيريا، ويتم تحضيره عن طريق سحق 3-4 ورقات من النعناع لتكوين عجينه توضع على الأماكن  المصابة وتدلك جيداً، ثم تترك لمدة 5-10 دقائق، ويغسل الوجه جيداً بالماء البارد.

أفضل طرق للتخلص من الرؤوس البيضاء بمكونات سهلة وبسيطة

أفضل طرق للتخلص من الرؤوس البيضاء بمكونات سهلة وبسيطة

وأهم وصفات التخلص من الرؤوس البيضاء وصفة جل الألوفيرا، حيث يتم تحضير ملعقة من جل الألوفيرا الطازج ويتم مزجها جيداً مع ملعقة من عصر الليمون، وتدلك المنطقة المصابة بهذا المزيج لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً.

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