انت الان تتابع تفاصيل خبر أفضل طرق إزالة شعر الوجه بدون ألم وبمكونات سهلة وبسيطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توجد الكثير من الطرق التي تستخدم لإزالة شعر الوجه والتي من ضمنها الملقط، وهو يعتبر من أرخص الطرق ولكن أكثرها ألماً، ويستخدم جهاز إزالة الشعر في سحب الشعر المتعدد بوقت واحد، ويظهر الألم في البداية ثم يتناقص تدريجياً، وبعض الأشخاص يفضلون استعمال الشمع وهي طريقة غير مكلفة، وتستمر نتيجتها لأسابيع ولكنها تسبب الألم.

طرق إزالة شعر الوجه بدون ألم

توجد الكثير من الوصفات التي تستخدم في إزالة شعر الوجه، والتي من ضمنها مزيج الشوفان والعسل وعصير الليمون، حيث يعمل دقيق الشوفان على تهدئة البشرة وكذلك العسل، أما عصير الليمون فإنه يساعد على تفتيح البشرة، ويحضر عن طريق مزج نصف ملعقة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل، ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

اقرأ أيضاً

Advertisements

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم يتم فرك البشرة بحركة دائرية عكس نمو الشعر لمدة 5 دقائق، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ويجب عدم تطبيق هذه الوصفة في وقت متقارب كثيراً، حيث يسبب عصير الليمون جفاف البشرة.

يستخدم شاي النعناع لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، ومكونات هذه الوصفة هي كوب من الماء المغلي، وملعقة صغيرة من النعناع المجفف أو أوراق النعناع الطازجة، ويحضر عن طريق إضافة النعناع إلى كوب الماء المغلي، ثم نغطي الوعاء، ونتركه لمدة تتراوح بين 54-10 دقائق، ويشرب مرتين يومياً