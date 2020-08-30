تراند الفن: ما لا تعرفه عن نجيب محفوظ .. 10 سنوات كابتن في كرة القدم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 30 أغسطس 2020 09:10 مساءً - عندما يذكر نجيب محفوظ، يذكر الأديب المصري الذي يعد صرحا شامخا في عالم الأدب، وكتابة القصة الطويلة، والتي توّج مشواره الفني بحصوله على جائزة نوبل.

الأديب الرحل قبل حياته الفنية، كان له نبوغ آخر في عالم الرياضة، وخاصة عشقه لكرة القدم.

وبحسب ما تم تداوله عن حياته الرياضية قبل مشواره الفني، وفق حوارات جرت مع الأديب قبل رحيله، فقد تنبأ كل من رأى الطفل نجيب محفوظ وهو يلعب كرة القدم أنه سينضم إلى إحدى الفرق الكبرى وسيكون له شأنا في عالم الساحرة المستديرة.

ويقول نجيب محفوظ عن تلك الفترة: ” قد لا يصدق أحد أنني كنت في يوم من الأيام كابتن في كرة القدم، واستمر عشقي لها حوالي 10 سنوات متصلة”.

وأضاف: في أثناء دراستي بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، ولم يأخذني منها سوى الأدب، ولو كنت داومت على ممارستها لربما أصبحت نجما من نجومها البارزين.

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وبعد انتهاء المرحلة الثانوية، فجأة خطف الطفل نجيب إلى عالم الأدب والقصص والروايات فلم يعد راغبا في لعب الكرة وانصرف اهتمامها عنها قائلا: ” من هنا كانت دهشة زملائي عندما انتقلنا إلى الدراسة الجامعية ورفضت الانضمام إلى فريق الكرة بالجامعة، ومنذ ذلك الحين انقطعت صلتي بكرة القدم من ناحية الممارسة”.

وتابع قائلا : ثم انقطعت صلتي من ناحية المشاهدة بعد اعتزال نجم منتخب مصر حسين حجازي.

وعن بداية حياته الكروية يقول :” في فريق التيمبل لعبت في مركز الهجوم وتحديدا في الجناح الأيسر، ورغم أنني لا أجيد اللعب بقدمي اليسرى”.

وكان ذلك المركز يحد كثيرا من حركتي إلا أنني كنت هدافا للفريق.

ولما انتقلت إلى مدرسة فؤاد الأول الثانوية تغير مركزي وأصبحت ألعب كقلب دفاع، حيث توقع البعض أن يصل إلى درجة عالية من الاحتراف، بالتأكيد هذا الشاب سينضم إلى أحد الأندية الكبيرة، بحسب روايته.