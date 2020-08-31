فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 09:32 صباحاً - ‏3 دقائق مضت أخبار المشاهير 4 زيارة حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول وثيقة التخليص الجمركي لسيارة الفنانة ياسمين صبري. Advertisements وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان رسمي سر إعفاء سيارة ياسمين صبري الرولز رويس “كابورليه” من الضريبة الجمركية. وقالت في بيان لها: السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لترية من 2000سم مكعب فأكثر، معفاه من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ويتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة

مضافة فقط. ويبلغ سعر سيارة ياسمين صبري بعد دفع الضرائب والرسوم 9.8 مليون جنيه. شاركها

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: إعفاء سيارة ياسمين صبري التي يبلغ سعرها 10 مليون جنيه من الضريبة الجمركية لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.