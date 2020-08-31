تراند الفن: الأولى عربيًا.. نانسي عجرم تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:34 مساءً - ‏39 دقيقة مضت أخبار المشاهير 25 زيارة

حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نجاحًا جديدًا بتحطيم رقم قياسي على شبكة الإنترنت وفي الأسواق العربية والعالمية، حيث تفوّقت مجدداً برقم قياسي جديد وتصدّرت المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي، من حيث عدد مرّات الاستماع والمشاهدة لأغانيها، على أحد التطبيقات الموسيقية.

وجاءت نانسي في المركز الأول بقائمة الفنانات الأعلى إستماعاً، عبر تطبيق الإستماع الرقمي، بعد أن حققت أكثر من 100 مليون إستماع، في مجموع عدد الإستماعات على أغنياتها.

ويعتمد الإحصاء على هذا التطبيق، على عدد مرات الإستماعات التي سجّلتها الأغاني، في مختلف أنحاء العالم.