تراند الفن: بدور البراهيم تصدم الجميع وتكشف سبب طلاقها: كويتي تاني لأ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:34 مساءً - كشفت الفاشينيستا وخبیرة التجمیل السعودية بدور البراھیم، للمرة الأولى عن سبب طلاقها من زوجها الثاني الذي أكدت أن يحمل الجنسية الكويتية، مشيرة إلى أنها ترفض تجربة الزواج من رجل كويتي مرة ثانية.

وقالت “البراهيم” في مقطع فيديو، إن سبب طلاقها كان بسبب تدخلات من زوجته الأولى، مردفة: “الكويتي مرة تانية لأ.. هذا لأ صراحة وكان سبب طلاقي تدخلات من زوجته الأولى الله يسترها عليها.. كنا عايشين أحلى عيشة مع بعض صراحة”.

وأضافت: “زواجي من الكويتي عادي تزوجت تقليدي شافني وشوفته وارتحتله وارتحلي وكده تزوجنا وعشنا أحلى أيام عمرنا مع بعض صراحة وأنا ما أعطيت نفسي فرصة بس مو كل مرة ينجح ممكن مرة ينجح”.

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وتابعت: “كيف تخطيت بقى الطلاق الثاني اللي هو أنا حبيبته وتعلقت فيه يعني مرة تعبت 3 شهور انقطعت فيهم تذكروا متابعيني كانوا متابعيني شايفين سفراتي وروحاتي وجياتي سوالفي”.

واختتمت: “كان منفتح صراحة ومخليني أطلع في سنابي وأسوي توتوريال.. يعني كان مخليني مرة على مزاجي وراحتي”.