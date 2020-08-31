تراند الفن: فنانة شهيرة تهدد بالزواج واعتزال السوشيال ميديا.. والسبب لا يصدق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:34 مساءً - فاجأت الفنانة والمغنية السعودية «وعد»، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو تهدد فيه بالزواج والابتعاد عن السوشيال ميديا أو الانتحار، وذلك لعدم سؤالهم عليها خلال فترة اختفائها.

ونشرت الفنانة السعودية الفيديو عبر تطبيق «سناب شات»، مؤكدة أنها لم تقم بأي نشاط منذ أسبوع مضى بدون توضيح الأسباب.

وقالت وعد : «أولا السلام عليكم.. ليش ما بتسألون عني ..وأنا بقالي كثير مختفية ..وما بصور لكم أي شيء.. تبغون أتزوج وأسيبكم .. لا أنتحر عشان ما تسألون عليا ولا تهتمون بي».

وعلق عدد من المغردين على الفيديو وقال بعضهم :«ليش أنا حاسس كأنك بتمهيدي لزواج فعلا.. لا والله ما نقدر على فراقك وكتير اشتقنالك.. مهضومة وعد ان شاء الله يطول عمرك يا قلبي..قولي الأول كنت فين بقالك 6 أيام ما بنعرف عنك شيء».

بينما انتقد البعض تهديدها بالانتحار لمجرد عدم سؤال الجمهور عنها، فيما قال آخرون أنها تمزح ولا تتحدث جديًا.