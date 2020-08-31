تراند الفن: الموت يفجع الفنانة دينا حايك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:34 مساءً - 25 دقيقة مضت أخبار المشاهير 24 زيارة
فجع الموت الفنانة اللبنانية دينا حايك، بوفاة والدها جان بو جرجس، حيث تعيش حالة حزن شديدة، فيما تقدم إليها العديد من الفنانين بالتعازي.
وأعلنت “حايك”، وفاة والدها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ،ونشرت صورة لهما معا وعلّقت قائلةً:” يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما. الله يرحمك يا كل الدني انت”.
ينقل جثمان الراحل يوم الاثنين 31 الجاري الى كنيسة سيدة النجاة الزلقا حيث سيحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد الظهر بوجود الاهل حسب توجيهات الكنيسة، وتقبل التعازي بعد الدفن في الكنيسة.
تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء في منزل الفقيد في زوق مصبح.
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