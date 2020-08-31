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أفضل طرق التخلص من النمش بسهولة وبمكونات بسيطة

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محمد سياف - ابو ظبي - يعاني الكثير من الناس من ظهور نمش في بشرتهم، وسنوضح في هذا المقال أهم الطرق التي تستخدم في التخلص من النمش ، والتي من أهمها وصفة خل التفاح والعسل، ومكونات هذه الوصفة هي ملعقة طعام من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل، وتحضر الوصفة عن طريق خلط المكونات جيداً ثم يتم وضعهم على  الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ويغسل الوجه بالماء الفاتر.

أفضل طرق التخلص من النمش

تعد وصفة الدقيق والليمون والحليب من اهم الوصفات التي تستخدم في التخلص من النمش وتخفيف بقع الوجه، ومكونات هذه الوصفة هي ملعقة من الطحين وعصير الليمون وملعقة صغيرة من الحليب البارد، وتحضر عن طريق خلط المكونات بشكل جيد، ثم يوضع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يفرك المزيج على الوجه، وتكرر هذه الطريقة ثلاثة مرات في الأسبوع.

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تحتوي البابايا على نوع من الأنزيمات التي تساعد في التخلص من بقع الوجه بشكل فعال، ومكونات هذه الوصفة هي كمية من عصير البابايا الطازج وماء بارد وتحضر عن طريق غمس قطعة من القطن بالمزيج ثم تطبق مباشرة على الوجه وتدلك المنطقة بلطف.

أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من النمش بسهولة وبمكونات بسيطة

أفضل طرق التخلص من النمش بسهولة وبمكونات بسيطة

ويترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء البارد، وتكرر هذه الطريقة يومياً لعدة أسابيع للحصول على النتائج المطلوبة، يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يساعد في تقشير الوجه والتخلص من النمش، وتكرر هذه الوصفة مرتين يومياً.

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