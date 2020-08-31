فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 02:34 مساءً - ‏58 دقيقة مضت أخبار المشاهير 47 زيارة شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوما شرسا على الفنان السوري تيم الحسن. وتهكمت نضال الأحمدية على إعلامي قال لها “بنحب تيم الحسن النسوانجي” لترد قائلة: نحب الحقير بما إن الخائن حقير .. الذي يخون زوجته وأولاده هذا يمكن أن يخون وطنا. وأضافت: أنا بحبك كتير يا وفاء (وفاء الكيلاني) بس ليش تزوجتي تيم الحسن؟ شاركها

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: نضال الأحمدية تشتم فنان شهير : خائن وحقير وأستغرب أن هذه الإعلامية تزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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