تراند الفن: تفاصيل صادمة في ذكرى الفنانة الراحلة “كاميليا” أجبروها أن تسير عارية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:36 مساءً - تحل اليوم 31 من أغسطس ذكرى رحيل الفنانة الراحلة ‏ليليان كوهين المعروفة بـ “كاميليا”، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950، عقب تحطم الطائرة، التي كانت على متنها.

وبالرغم من رحيلها المبكر، إلا أن حياتها تمتلأ بالأحداث الساخنة، والتي كان من اشهرها وقوعها لضحية الجمهور في أحد عروضها الخاصة.

وبحسب ما نشرته صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر يوم 21 يناير عام 1950، فقد تواجدت الفنانة كاميليا في حفلة عرض خاص لأحد أفلامها.

وحضر عدد كبير من معجبيها في ذلك اليوم، وفور ظهورها أمامهم، تدافعت الجماهير على كاميليا، حتى تمزق فستانها، وتجردت عن ملابسها منها حتى أصبحت عارية.

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وفي تعليق كاميليا على تلك الواقعة، قالت :” إنها حماسة زائدة منهم، نتيجة حبهم لها، معربة عن أسفها لتلك الحادثة”.

كما أنها لم تهاجم الجمهور المصري ولكن علقت أن الجمهور الإنجليزي ليس لديه نفس الحماس مقارنة بالمصريين.

وقد ولدت كاميليا في الإسكندرية، لأسرة يهودية من أصول قبرصية، واسمها الحقيقي، هو ليليان فيكتور ليفي كوهين.

وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه “أولجا كوهين” والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثت والدتها عن أمها.