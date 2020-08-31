تراند الفن: فيديو لبداية “دينا الشربيني” يشعل مواقع التواصل .. لن تتخيل شكلها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:37 مساءً - ‏37 دقيقة مضت أخبار المشاهير 32 زيارة

انتشر مقطع فيديو نادر على مواقع التواصل للفنانة دينا الشربيني، والذي تظهر فيه في المرحلة الأولى من شهرتها.

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وبحسب الفيديو فقد ظهرت دينا الشربيني، وهي تقدم أحد البرامج التلفزيونية، والذي عرف أنه برنامج موجه للشباب حيث تناولت موضوع الطرقات وإشارات السير.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو بمزيد من التعليقات، حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها تغيرت كثيرا وأصبحت أكثر جمالا.

بينما أشار آخرون إلى أنها ما زالت تحتفظ بملامحها وأنها باتت فقط أكثر نضجاً ونحافة.