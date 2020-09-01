"now"مسابقة الحلم mbc 2020 اشترك في السحب القادم 500.000$ موقع mbc.net

ننشر قيمة سحب مسابقة الحلم mbc 2020 ورقم الاشتراك في الحلم المرادف لبلدك لجميع الدول العربية كما تم الإعلان عنهم من خلال موقع mbc.net الإلكتروني، حيث عادت مسابقة الحلم لعام 2020 بالجائزة الأكبر على الإطلاق في الوطن العربي، حيث تبلغ قيمة جوائز الحلم هذا الموسم 3.500.000 دولار أمريكي كمجموع جوائز على مدار الموسم كاملاً لتحقيق أحلام مشاهدين أكثر من الأعوام والمواسم السابقة بالوطن العربي، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 المخصصة لبلدك والمعلن عنها رسمياً من جانب البرنامج، كما نوفر رابط دخول موقع الحلم الإلكتروني mbc.net الرسمي.

مسابقة الحلم mbc 2020

تقوم شركة ام بي سي MBC بتنظيم مسابقة الحلم التفاعلية التي تعمل على إتاحة فرصة الفوز بجوائز الحلم المختلفة أمام جميع مشاهديها لتحقيق أحلامهم، وذلك عن طريق تفعيل الاشتراك في مسابقة حلم وفقاً للطريقة المعلن عنها من جانب البرنامج، وقد بدأت المسابقة للاشتراك في سحوبات الموسم الجديد اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري 2020، حيث يمكنكم التعرف على مدة أو فترة موسم الحلم 2020 من خلال التالي:

بدأت مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ 7 يناير 2020م.

وتستمر مسابقة الحلم في استقبال طلبات الاشتراك بالحلم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

يجب العلم أنه في حال الدخول في مسابقة الحلم أو محاولة الاشتراك في سحوباتها المتتالية بعد موعد الإغلاق المُحدد من جانبها والمذكور عالية أياً كان سبب التأخير، فيعد الاشتراك لاغياً ولن يتم النظر إليه، وتتيح مسابقة الحلم mbc 2020 أمام كافة الراغبين في الاشتراك للفوز بالجائزة الأكبر خلال شهر رمضان المبارك إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة على الرقم المخصص لبلدك، ويمكنكم دخول موقع مسابقة الحلم من خلال اتباع الرابط التالي:

الموقع الرسمي لمسابقة الحلم (mbc dream). موقع (mydream.mbc.net).

مسابقة الحلم 2020

تتيح مسابقة الحلم موسم 2020 أمام جميع المشتركين من كافة أنحاء العالم البالغين منهم سن الرشد أو السن القانوني وفق قوانين الجنسية المعمول بها في بلادهم أو وفق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة أيهما أعلى، ومن يرغب في التعرف والإطلاع على أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2020 المرادفة لبلده يمكنه ذلك من خلال التالي:

المملكة العربية السعودية

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة STC Mobily Virgin Lebara Zain 858888 650444 300300 313131 755505 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال

الإمارات العربية المتحدة

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Etisalat Du 5544 3636 3.15 درهم كل يوم و

5.25 دراهم للرسالة

جمهورية مصر العربية

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Vodafone Etisalat Etisalat Orange Orange WE WE 95458 95450 95458 95450 95458 95450 95458 95450 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات

دولة العراق

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي

دولة البحرين

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Batelco VIVA Zain 94000 98885 94000 500 فلس 500 فلس 500 فلس Advertisements

دولة الكويت

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Zain STC Ooredoo 4242 4242 4242 500 فلس 500 فلس 500 فلس

رقم مسابقة الحلم mbc 2020 عمان

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Ooredoo Omantel 90434 90434 500 فلس 500 فلس

الأردن

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Orange Umniah Zain 94099 9409994099 70 قرشاً 70 قرشاً 70 قرشاً

فلسطين

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Jawwal Wataniya 1625 6144 3.5 NIS 3.5 NIS

سوريا

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Syriatel MTN 1565 1555 75 ليرة سورية 75 ليرة سورية

المغرب

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة INWI Orange Maroc Tel 9669 9669 9669 9 دراهم 9 دراهم 9 دراهم

تونس

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Tunisie Telecom Ooredoo ORANGE 85819 85819 85819 1.44 DT 1.44 DT 1.44 DT

الرقم الدولي

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Thuraya Thuraya Thuraya 008821622775627 008821610109 008821622778021 حسب التعرفة الدولية للشركة

وتقوم شركة ام بي سي بمنع كافة العاملين لدى المُنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أيٍ من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً من الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 الموسم الحالي، ويمكنكم الاشتراك في سحب مسابقة الحلم mbc الآن من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة حلم أو reve أو dream على الرقم المخصص لبلدك ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

سحب مسابقة الحلم في رمضان 2020

أعلن برنامج الحلم عن جوائز المسابقة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم الاشتراك في سحب رمضان 1441 لتحقيق حلم عائلة واحدة بمبلغ 500.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى العديد من السحوبات الإضافية، ويبلغ سحب مسابقة الحلم الأكبر بالوطن العربي مليون دولار أمريكي لرابح واحد فقط.

ومن يرغب في الاشتراك بالسحب القادم يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة على رقم الدولة التابع لها الراغب في الاشتراك، وعند الاشتراك في السحب، سوف تصلك فرص بالسحوبات وباقة من ثلاثة أسئلة بشكل يومي يمكنك الإجابة عليها لزيادة فرصك دون إضافة أي تكلفة.

مسابقة الحلم في عيد الفطر 2020

أعلنت مسابقة الحلم رسمياً عن موعد سحب الحلم في عيد الفطر على نصف مليون دولار، حيث يمكنكم الاشتراك في المسابقة الآن لربح 500.000$، ووفقاً للموعد المحدد من جانب المسابقة، فسوف يتم إجراء سحب الحلم اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 مايو 2020م الموافق لتاريخ 3 شوال 1441هـ، وتتيح المسابقة إمكانية تسجيل رقم الهاتف عبر موقع الحلم الإلكتروني للحصول على فرصة حقيقية للربح في سحب اليوم.