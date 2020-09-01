تراند الفن: علامة على ظهره وفنانه شهيرة كانت ترافقه.. صور نادرة لـ«أحمد زكي» في مرضه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 11:37 صباحاً - نشر حساب “الزمن الجميل” على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صور نادرة للفنان الراحل أحمد زكي في فترة مرضه داخل مستشفى دار الفؤاد، وبجواره الفنانة السورية رغدة.

وظهر الفنان أحمد زكي في أوقات مختلفة أثناء وجوده بغرفته في المستشفى، وكان لافتاً وجود الممثلة السورية رغدة إلى جانبه، وهو ما أثار إهتمام عدد كبير من المتابعين.

رغدة رافقت زكي طيلة مدة العلاج، ووقفت على طلباته قبل وفاته يوم 27 آذار/مارس عام 2005، بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.

يُذكر أن رغدة قررت إصدار كتاب “2229”، وهو رقم الغرفة التي رقد على سريرها زكي قبل وفاته، وأشارت في حديث صحفي إلى أنها دونت يومياتها معه لمدة عام وشهرين.

وأثار ظهور علامات على ظهر الفنان أحمد زكي، الجدل والتساؤل بين النشطاء إذ ظهرت دائرتين بشكل ظاهر أسفل رقبته من الخلف وعلى كتفه الشمال أثناء الكشف عليه، وهو ما فسره البعض بأنه كان يخضع لعمل حجامة.