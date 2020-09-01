تعرف على أهم فوائد عصير الرمان لصحة الجسم

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت خبيرة التغذية “سوسن غزال” عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك على فوائد عصير الرمان، والتي من ضمنها أنه مضاد أكسدة طبيعي نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة حوالي ثلاثة أضعاف تلك التي توجد في الشاي الأخضر، وهي تساعد على حماية الخلايا من التلف، بالإضافة إلى التقليل من فرصة الإصابة بالالتهابات.

أهم فوائد عصير الرمان للصحة

ومن أهم فوائد عصير الرمان أنه غني بفيتامين C حيث يحتوي عصير حبة الرمان الواحدة على كمية كبيرة من فيتامين C تتجاوز الحصة الموصى بها يومياً بنسبة 40%، كما أوضحت خبيرة التغذية أن له القدرة على إيقاف نمو خلايا سرطان البروستاتا.

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يعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة داخل عصير الرمان لها القدرة على إعاقة تطور الزهايمر في جسم المريض، كما تحمي الذاكرة من التلف والضرر، كما يساعد في التخفيف من التهابات الأمعاء وتحسين عمليات الهضم، وأكدت على مدى أهميته للمصابين بمرض كرون وقرحة المعدة.

وتابعت “سوسن غزال” موضحة فوائد عصير الرمان والتي من ضمنها قدرته على مكافحة الالتهابات نظراً لتركيز المواد المؤكسدة العالي فيه، كما له القدرة على مكافحة التهاب المفاصل، وأيضاً حماية القلب والشرايين من أي ضررن بالإضافة إلى تحسين ضخ الدم.