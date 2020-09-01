انت الان تتابع تفاصيل خبر وصفات طبيعية لغلق مسامات الوجه بسرعة وبمكونات بسيطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعاني الكثير من الناس من وجود مسامات واسعة في البشرة، وسنوضح في هذا المقال أهم الطرق التي تستخدم في غلق مسامات الوجه، والتي من أهمها مكعبات الثلج، حيث تساعد مكعبات الثلج في تقليص حجم مسامات الوجه الكبيرة، حيث تقوم بشد البشرة بكفاءة عالية، وتنشط الدورة الدموية، وبالتالي تعزز صحة البشرة.

أفضل طرق غلق مسام البشرة

يتم استخدام هذه الوصفة عن طريق لف مكعبات الثلج بقطعة قماش نظيفة ثم توضع على الوجه وتترك لمدة 15-20 دقيقة، ويعد ذلك يتم تنشيف البشرة جيداً، وتكرر هذه الطريقة ثلاثة مرات يومياً، وذلك لضمان غلق المسام جيداً.

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ومن أهم الوصفات التي تستخدم لغلق مسامات الوجه هي مقشر السكر وزيت الزيتون وعصير الليمون، حيث له القدرة على تقشير البشرة وإزالة الزيوت الزائدة والأتربة العالقة، ومكونات هذه الوصفة هي ( ملعقتان كبيرتان من السكر، وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون وقطرات من عصير الليمون).

وتحضر هذه الوصفة عن طريق خلط المكونات جميعاً مع بعضهم البعض، ثم يتم فرك البشرة بالخليط جيداً لمدة 20-30 ثانية، ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد وينشف جيداً، وينصح بتكرار ذلك مرة أو مرتين بالأسبوع، ويمكن خلط القليل من خل التفاح مع الماء وغمس قطعة من القطن فيه ثم يتم وضعها على الوجه ويترك لعدة دقائق ثم يغسل جيداً وتكرر لحين غلق مسامات الوجه.