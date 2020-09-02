شاهد.. سيدة تفتح باب الطائرة وتسير على جناحها ورد فعل سريع من سلطات المطار

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محمد سياف - ابو ظبي - تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو أثار جدلاً بين الجميع، حيث أظهر مقطع الفيديو خروج راكبة من الطائرة لتتمشى بهدوء على جناح الطائرة في مشهد غريب وكأنها تتنزه، على متن رحلة من الخطوط الأوكرانية، وتسببت تلك الواقعة في تأخير إقلاع الطائرة واستدعاء خدمات الطوارئ من أجل التحقيق في تلك الواقعة الغريبة.
راكبة تفتح باب الطائرة وتسير على الجناح
وأظهر مقطع الفيديو تلك السيدة وهى تتنزه على جناح الطائرة لكل ثبات وهدوء سواء ذهاباً أو إياباً، وكانت السيدة تتحدث مع شخص داخل الطائرة ولكنه لم يظهر في الفيديو، وبعد دقائق معدودة دخلت السيدة إلى الطائرة مرة ثانية ، وقد أثار ذلك التصرف قلق بعض مشاهدي الفيديو.
ومن جانبها قامت سلطات المطار بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن تفاصيل تلك الواقعة، كما تم التحقيق مع تلك السيدة لمعرفة أسباب تلك التصر فات التي أصابت العديد بالقلق والريبة لكشف التفاصيل للجميع.
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وانهالت التعليقات بشكل كبير على الفيديو متسائلين عن السبب وراء ما فعلته تلك السدية وكيف فتحت باب الطائرة وخرجت لتتمشى على الجناح بكل هدوء في مشهد جديد لم يتم مشاهدته قبل ذلك.
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