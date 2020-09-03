تراند الفن: صحفي إسرائيلي .. سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - 23 دقيقة مضت أخبار المشاهير 37 زيارة
كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه.
وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.
وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.
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