تراند الفن: الراقصة فيفي عبده مع فنان العرب محمد عبده فى صورة فاضحة تضعه في موقف محرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 06:10 مساءً - 56 دقيقة مضت أخبار المشاهير 53 زيارة
نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده، صورة من أرشيفها تجمعها بالفنان السعودي محمد عبده، على حسابها على إنستغرام، وظهرت فيها ترقص إلى جانبه بينما كان يغني لها، وكتبت عليها: “مساء الفل من مصر أم الدنيا الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية ايوه بحبك وبحبكم أوي أوي”.
الصورة أثارت ردود فعل واسعة، إذ عبر متتبعيها ومتتبعي الفنان السعودي عن صدمتهم واستيائهم، معتبرين أن الصورة التي ظهر فيها عبده لا تليق بفنان مثله وبتاريخه، فيما عبر البعض عن خيبة آملهم بفنانهم، وعلق البعض بطريقة ساخرة “ماضي أسود لمحمد عبده”.
إلا أن هناك من دافع عن صورته رفقة فيفي عبده، معتبرين أنها أمر طبيعي وانّهما ربما التقيا في أحد المناسبات الخاصة، وبالتأكيد لا يمكن له أن برفض التقاط الصورة.
من جانبها أبدت الإعلامية الكويتية مي العيدان صدمتها بعد انتشار الصورة، إذ علّقت على الأمر: “فيفي عبده مع محمد عبده.. والله ماطلعت هين يا ابو نوره. طحت من عيني بعد ماكنت عالي”.
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