تراند الفن: تركي آل الشيخ : جربت كل متع الحياة ولا يوجد ألذ من هذا الشيء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 08:11 مساءً - ‏33 دقيقة مضت أخبار المشاهير 23 زيارة

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إنه جرّب كل متع الحياة، فلم يجد ألذ من فعل الخير.

وكتب على حسابه في تويتر :” والله جربت كل متع الحياة.. ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير.. فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن لا تبخلوا علي بقصص فيها خير.. والواحد يساهم قد ما يقدر أنا منكم … تري كنت أحسب كم في جيبي قبل أدخل ماما نوره واطلب عصير صغير على الميزانية وقطة”.

وأضاف آل الشيخ :” “والله ما كذبت في حرف، ويوم جيت أتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي 100 ألف ريال، وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل موديل 2008، كل دفعتي واللي حولي يعرفون الكلام هذا زين وما هو عيب”.