تراند الفن: القصة الكاملة لزواج رشدي أباظة بتحية كاريوكا.. خيانة أدت للطلاق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:11 مساءً - تزوج الفنان الراحل رشدي أباظة بالفنانة تحية كاريوكا، عام 1952، حيث استمر زواجهما لمدة 3 سنوات.

ونشر حساب الزمن الجميل على إنستجرام تفاصيل علاقة الفنانين الراحلين وقصة زواجهما، والتي انتهت نهاية صادمة بطلاقهما، بعد خيانة رشدي أباظة لكاريوكا.

وبحسب ما ذكره الحساب فقد كانت الفنانة تحية كاريوكا الزوجة الأولى للفنان رشدى أباظة، قبل زوجته الأمريكية بربارا والدة ابنته الوحيدة قسمت، بينما كان رشدى أباظة الزوج السابع للفنانة تحية كاريوكا.

وقد انفصلا النجمان بفضيحة تصدرت عناوين الصحف والمجلات حينها، وذلك بعدما سافرا إلى لبنان وهناك ضبطته تحية فى أحد ملاهى شارع الحمرا مع الفرنسية آنى بارينه فجذبت تحية المرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة.

وعقب هذه الواقعة، طلبت منه الطلاق فى الليلة نفسها وحاول رشدى إرضاء كاريوكا، والعودة لحياتهما الزوجية مرة أخرى ولكنها رفضت وأصرّت على الطلاق.

كما تزوج أباظة أيضا 5 مرات وكانت بداية زواجه من الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهما 3 سنوات ثم انفصلا.

وتزوج من بربارا الأمريكية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت.

بينما كانت الزيجة الثالثة من الفنانة سامية جمال عام 1962 واستمر زواجهما حوالى 18 سنة وانفصلت عنه عام 1977.

أما الزوجة الرابعة فكانت من الفنانة صباح تزوجها عام 1967 وكانت سامية جمال ما زالت على ذمته.

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بينما كانت نبيلة أباظة زوجته الخامسة،وهى بنت عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بعامين فقط، وطلقها.

أما الفنانة تحية كاريوكا فقد تزوجت 14 مرة، حيث كانت المرة الأولى من أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابنى عام 1939 وانفصلا عام 1940.

كما تزوجت فى العام نفسه من أكبر أثرياء مصر فى ذلك الوقت محمد سلطان باشا، واستمر الزواج 6 أشهر ثم انفصلت عنه عندما طلب منها التخلى عن الرقص.

كاريوكا تزوجت أيضا الضابط الأمريكى ليفى الذى أشهر إسلامه للزواج بها واصطحبها إلى الولايات المتحدة، إلا أنها انفصلت عنه سريعا.

كما تزوجت بعد ذلك من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلا أيضا بعد فترة بسبب غيرته الشديدة عليها، لتتزوج بعده الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنون، وسافرت معه فى رحلة إلى فلسطين.

وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

أما المرة السادسة فقد تزوجت من الطيار الخاص للملك فاروق حسين عاكف، ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط.

وبعدها تزوجت من دنجوان الشاشة العربية رشدى أباظة وبعد انتهاء أشهر العدة بعد طلاقها، تزوجت من أحد ضباط الملك المقدم مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام ثورة 52 فانفصلت عنه.

وارتبطت بعدها بالشاب عبد المنعم الخادم،وكان مشهورا بوسامته وثرائه وتهافت النساء عليه واستمرت على ذمته لمدة 5 سنوات لكنها انفصلت أيضا.