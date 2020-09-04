انت الان تتابع تفاصيل خبر عروس تنتقم من خطيبها بحيلة مفاجئة خلال حفل الزفاف بعد اكتشاف خيانته والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت عروس الانتقال من خطيبها ليلة الزفاف بعد أكتشاف خيانته لها قبل أيام قليلة من الزواج، وجاء انتقامها أمام جميع أفراد العائلة والأصدقاء، حيث أنها قرات الرسائل التي أرسلها خطيبها لعشيقته قبيل عقد القران، مما تسبب في موقف محرج له أمام الجميع وجاء رد فعل العريس بما يتناسب مع الموقف، وسوف نكشف لحضراتك التفاصيل في السطور التالية.

عروس تنتقم من خطيبها ليلة الزفاف

وأشارت الصحيفة البريطانية “ذا صن” في مقال لها اليوم الخميس أن العروس اكتشفت خيانة خطيبها في الليلة التي سبقت موعد الزفاف وعقد القران، وقررت حينها معاقبته على الخداع وخيانته لها، ونشر القصة موقع إلكتروني أسترالي يُقدم نصائح عن العلاقات العاطفية، وأوضح أن العروس تلقت رسالة من رقم مجهول بتلك الرسائل التي قام بها خطيبها بالإضافة إلى جملة : ” أنا لن أتزوج شخصًا مثله.. ماذا عنك؟”.

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وعلى الفور انفجرت العروس في البكاء وحاولت صديقتها تهدئتها ولكن على الرغم من نصائح صديقتها لها بضرورة إلغ اء الحفل فوراً في تلك اللحظات ولكن العروس أرادت الانتقام بحيلة قوية من خطيبها الخائن من أجل الانتقام منه، وأنها تنوي فضحه على الملاء.

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وبالفعل توجهت في اليوم التالي إلى مكان إقامة الحفل بالفستان الأبيض، وقبيل عقد القران قامت بقرأة رسائل خطيبها الخائن إلى عشيقته أمام جميع المدعوين، وأن عريسها لم يجد أمامه إلى مغادرة الحفل في هدوء، واكدت العروس أنها قدمت حفل رائع هى وصديقتها.